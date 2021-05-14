Более 300 человек пострадало на палестинских территориях за сутки

Во время эскалации между Палестиной и Израилем на палестинских территориях пострадало 349 человек за минувшие сутки. Об этом сообщает офис Красного полумесяца, заявление приводит РИА Новости.

«Общее количество ранений и травм, с которыми пришлось столкнуться сегодня нашим бригадам на Западном берегу, в Газе и Иерусалиме, составляет 349 случаев», — отметили в организации.

Большинство ранений (206 случаев) были получены в секторе Газа в результате ударов бомб. На территориях Западного берега травмы в основном происходили при использовании слезоточивого газа и резиновых пуль израильской полицией.

Ранее Израиль заявил о наземной и воздушной атаке на сектор Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет длиться столько, сколько потребуется. Палестинская активистка Манар Заанин сообщила, что люди из прилегающего к границе с Израилем квартала Амаль в городе Бейт-Ханун покидают свои дома, чтобы скрыться в более безопасных местах. Позже израильская армия опровергла ведение наземного вторжения в сектор Газа.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет.