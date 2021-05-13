Мир
 
Последние новости
Дерипаска объяснил «жадность» бизнесменов кабальными условиями
Женщину заподозрили в убийстве из-за украшения для Хэллоуина
Названо условие снижения цен на российских курортах
Россияне массово принялись скупать кроссовки
У коронавируса нашли уникальную способность к заражению
Медведчук назвал свое уголовное дело попыткой остановить оппозицию
Суд отказался отпускать Медведчука под личное поручительство
Российские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани
Российским авиакомпаниям предсказали банкротство и обвинили их в жадности
Врач назвал опасные проявления постковидного синдрома
Новости партнеров

Ущерб Израиля от столкновений с палестинцами оценили

Перейти в «Мою Ленту»
Горящие машины во время столкновений в израильском Лоде
Горящие машины во время столкновений в израильском Лоде
Фото: Heidi Levine / AP

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» продемонстрировала эффективность, но палестинскому движению ХАМАС все равно удалось нанести ей урон. Об этом заявил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с РИА Новости.

Специалист оценил урон как «колоссальный»: по словам Сивкова, при массовом ракетном ударе Израилю не удается отразить абсолютно все. «Если бы ракеты ходили по 50-60 штук в залпе, то вероятность перехвата была бы значительно меньше и составляла не более 10 — 15 процентов», — считает эксперт.

По мнению Сивкова, даже если система ПРО оказалась эффективна на 90 процентов, более сотни ракет все равно дошли до цели. Ракеты палестинцев, летевшие на Израиль, эксперт назвал «трубами, набитыми порохом». Однако, поскольку стоимость снарядов «Железного купола» в «10 — 100 раз выше», оборона тоже могла обернуться уроном.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. По последним данным, более 200 человек ранены, еще 56 погибли.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Израиль обвинили в использовании ядовитого газа
Самолет ВВС США доставил в Израиль тайный груз с военной авиабазы
Армия Израиля сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа