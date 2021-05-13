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Самолет ВВС США доставил в Израиль тайный груз с военной авиабазы

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Изображение: Telegram-канал «Военый обозреватель»

Тяжелый военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III Военно-воздушных сил (ВВС) США прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Известно, что воздушное судно вылетело с американской военной авиабазы Рамштайн в Германии в ночь на четверг, 13 мая, и приземлилось в израильском аэропорту рано утром. При этом, как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», на борту самолета находился некий тайный груз, который он доставил в Израиль.

Спустя некоторое время после посадки в Тель-Авиве C-17A снова отправился на базу Рамштайн. Другие подробности не приводятся.

Ранее 13 мая стало известно, что Армия обороны Израиля ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа и ждет приказа от Генерального штаба к ее осуществлению.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

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