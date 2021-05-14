Израиль опроверг наземную атаку на сектор Газа

Израильская армия опровергла ведение наземного вторжения в сектор Газа, сообщил РИА Новости источник в структурах безопасности Израиля.

«Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент», — заявил он.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные и наземные силы армии Израиля в настоящее время проводят атаку в секторе Газа. Как рассказала общественная палестинская активистка Манар Заанин, люди из прилегающего к границе с Израилем квартала Амаль в городе Бейт-Ханун покидают свои дома, чтобы скрыться в более безопасных местах. В городе открылись школы для помощи семьям беженцев, в настоящее время они уже заполнены.

Днем 13 мая крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз Ад-Дин аль-Кассама» нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море. Атака на комплекс для бурения скважин нанесли с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет. 11 мая палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет.