Израиль заявил о наземной операции в секторе Газа

Военно-воздушные и наземные силы армии Израиля в настоящее время проводят операцию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы военной структуры.

Как рассказала агентству общественная палестинская активистка Манар Заанин, люди из прилегающего к границе с Израилем квартала Амаль в городе Бейт-Ханун покидают свои дома, чтобы скрыться в более безопасных местах. В городе открылись школы для помощи семьям беженцев, в настоящее время они уже заполнены.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе будет длиться столько, сколько потребуется. «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль», — заявил политик.

Днем 13 мая сообщалось, что крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз Ад-Дин аль-Кассама» нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море. Атака на комплекс для бурения скважин нанесли с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет. 11 мая палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет.