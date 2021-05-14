ХАМАС ударило по химзаводу в Израиле

Палестинская исламистская группировка ХАМАС объявила об ударе по химическому заводу на территории Израиля. Об этом со ссылкой на представителей группировки сообщает Al Ghad.

По данным издания, боевики собираются атаковать химзавод, расположенный вблизи границы сектора Газа.

Британское информационное агентство Reuters сообщает, что ракетные атаки палестинских сил не прекращаются, невзирая на предпринятые израильтянами массированные авиаудары по военным объектам в секторе Газа.

По данным израильских военных, за время обострения конфликта из палестинского анклава выпустили в сторону израильских территорий около 1,8 тысячи ракет, почти четверть из которых — примерно 430 — упали на территории сектора Газа.

Ранее 14 мая медики из Красного Полумесяца сообщили, что во время эскалации между Палестиной и Израилем за минувшие сутки на палестинских территориях пострадали 349 человек.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет длиться столько, сколько потребуется.

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