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США эвакуировали 120 военных из Израиля

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Фото: Reuters

США эвакуировали 120 военных из Израиля в связи с продолжающимся военным конфликтом между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Stars and Stripes.

Сообщается, что служащие американского министерства обороны находились в стране на конференции по планированию будущих учений между войсками США и Израиля. Кирби отметил, что завершение мероприятия было запланировано на конец недели, но отъезд американских военных ускорили из-за опасной ситуации в регионе.

Политик подчеркнул, что израильская сторона «имеет право защищать себя и своих граждан». «Мы твердо привержены нашим двусторонним отношениям с Израилем и помогаем им в самообороне», — добавил он.

Отмечается, что эвакуация граждан США была проведена «в полной координации» с израильскими силами безопасности. Вывод войск произошел после активизации наступления израильских сил в секторе Газа. В настоящее время военные находятся на американской авиабазе в Германии, сообщает издание.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с вечера 10 мая. Израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны Израиля продолжили наносить удары по целям в Газе. По данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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