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Репутационные потери Израиля оценили

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Фото: Amir Cohen / Reuters

Репутационные потери Израиля от военной эскалации в секторе Газа оценили. Об этом сообщил сотрудник института Национальной безопасности Израиля, бывший посол страны в Москве и Киеве Цви Маген, передает РИА Новости.

Эксперт заявил, что текущий конфликт не станет препятствием для сближения Израиля с арабским миром и не помешает стране сотрудничать с новыми партнерами в Персидском заливе — ОАЭ и Бахрейном. Он подчеркнул, что для лидеров арабского мира движение ХАМАС — проблематичная структура, связанная с запрещенной в России организацией «Братья мусульмане», и им не будет выгодна победа палестинцев.

Маген отметил, что традиционные и новые партнеры израильской стороны хотели бы поучаствовать в дипломатическом процессе и внести вклад в достижение перемирия. «Я хочу напомнить, что в попытках урегулирования участвуют и более крутые и серьезные игроки — это и Запад, и Россия, и присматривается Китай», — добавил бывший дипломат.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с вечера 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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