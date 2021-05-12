Несколько европейских стран предложили России открыть границы

Представители нескольких европейских стран, где улучшается ситуация с коронавирусом, предложили России открыть границы и возобновить авиасообщение. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«По мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах будем открываться. Это дело ближайшего будущего», — подчеркнула она.
По ее словам, российские власти внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в мире. Возобновление авиасообщения с зарубежными государствами зависит от ряда критериев, от которых правительство отказываться не собирается.