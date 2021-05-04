Турция приготовилась восстановить авиасообщение с Россией

Власти Турции приготовились возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом во вторник, 4 мая, заявил турецкий посол в Москве Мехмет Самсар, передает ТАСС.

«Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях», — сообщил дипломат.

Он также отметил, что турецкие власти готовы провести переговоры на тему туризма с российскими коллегами. В частности, уже в мае Москву для этих целей могут посетить глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Ожидается, что они предоставят российской стороне необходимую информацию об эпидемиологической ситуации в Турции.

Кроме того, добавил Самсар, во второй половине мая в Анталье по предложению Анкары может пройти заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма.

Ранее 4 мая стало известно, что с 7 мая Турция ужесточит локдаун из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. Сообщалось, что в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики. В настоящее время в Турции уже действуют ограничения, согласно которым местные жители не должны покидать дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).