Отель в Турции закрыли из-за вечеринки украинских туристов

Отель в турецком городе Манавгат, Анталья, закрыли из-за вечеринки украинских туристов, устроенной на фоне действующих в стране коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Türkiye.

По данным газеты, отель организовал для украинцев вечеринку по случаю празднования Пасхи. При этом на мероприятии не соблюдалась социальная дистанция и другие правила, призванные ограничить распространение инфекции.

Местным властям о вечеринке стало известно после того, как присутствовавшие на ней гости начали публиковать фотографии с мероприятия в соцсетях. В итоге в отель прибыли с инспекцией эксперты контролирующих органов, которые приняли решение аннулировать сертификат «Безопасный туризм», позволявший ему работать в условиях пандемии.

Ранее стало известно, что с 7 мая Турция ужесточит локдаун из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. Сообщалось, что в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики.

В настоящее время в Турции уже действуют ограничения, согласно которым местные жители не должны покидать дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.