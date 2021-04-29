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Жители Турции массово покинули мегаполисы в ожидании локдауна

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Фото: Umit Bektas / Reuters

Жители турецких мегаполисов стали массово их покидать из-за локдауна, который начнется в стране с вечера 29 апреля. Об этом сообщается в эфире телеканала NTV, передает РИА Новости.

Уточняется, что на выездах из Стамбула, Анкары и других крупных городов образовались большие пробки, так как горожане покидают мегаполисы на собственных машинах. Они направляются к побережьям Эгейского и Средиземного морей.

Кроме того, сообщается о полной загрузке аэропортов Стамбула, которые заполнены приезжими. Туристы прилетели в город еще до начала туристического сезона, чем вызвали опасения местных в связи с возможным завозом инфекции.

Ранее стало известно, что власти Турции решили ввести в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая. Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что в указанный период будут закрыты все офисы и рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. «Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью», — добавил он.

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