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Стало известно о влиянии новых ограничений в Турции на туристов

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Фото: Gleb Garanic / Reuters

Новые ограничения, введенные в Турции на фоне распространения коронавируса, не коснутся иностранных туристов. Об этом стало известно из сообщения МВД Турции, опубликованном на официальном сайте.

Уточняется, что путешественникам из других стран не нужно соблюдать комендантский час, который будет действовать с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая.

26 апреля президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун. Все организации прекратят свою работу, а продуктовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. Кафе и рестораны предложат только еду навынос.

Ранее, 22 апреля, сообщалось о введении круглосуточного комендантского часа в Турции с 23 апреля по 25 апреля, в рамках которого граждане смогут покидать дома только по уважительным причинам.

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