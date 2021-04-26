Введение полного локдауна в Турции объяснили приостановкой полетов из России

На решение президента Турции Тайипа Эрдогана ввести в стране полный локдаун повлияла приостановка полетов из России. Об этом РИА Новости заявил представитель турецкой туристической отрасли.

По его словам, туризм в Турции сейчас, по существу, умер полностью. Он объяснил, что если бы россияне продолжили приезжать в страну, то тогда, возможно, турецкие власти бы не решились на столь радикальный локдаун. Собеседник издания добавил, что местные туристы никуда не ездят из-за Рамадана, а англичане и немцы пока не доезжают до Турции. Остаются только туристы из Украины, но их число незначительно, резюмировал он.

Представитель туротрасли также рассказал, что в Турции рассчитывают использовать сложившуюся ситуацию для радикальной борьбы с вирусом в надежде к середине мая справиться с пандемией. При этом он подчеркнул, что, по предварительной информации, локдаун не будет распространяться на иностранных туристов, хотя «им тоже придется нелегко».

Ранее сообщалось, что власти Турции решили ввести в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая. Эрдоган заявил, что в указанный период будут закрыты все офисы и рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. «Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью», — добавил он.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточнялось, что полеты в Танзанию как чартерные, так и регулярные будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).