Названы возможные сроки возобновления авиасообщения России с Турцией

Авиасообщение Турции с Россией могут возобновить после 1 августа 2021 года. Возможные сроки назвал портал «Турпром». После улучшения эпидемиологической ситуации в стране необходимо будет выждать некоторое время, чтобы убедиться в том, что обстановка безопасная. Исходя из текущего положения по заболеваемости в Турции стабилизация случится не скоро.

По информации портала, косвенное подтверждение долгому закрытию страны — исключение авиакомпанией S7 Airlines Турции из графика своих полетов на июнь.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточнялось, что полеты в Танзанию как чартерные, так и регулярные будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).