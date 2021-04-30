Проживание в отелях Турции резко упало в цене по одной причине

Турецкие отели резко начали снижать цены на проживание по причине введенного в стране локдауна. Об этом стало известно порталу Tourdom.ru.

Как уточняет источник, гостиницы Турции стали предлагать большие скидки на размещение при одном условии — если бронь будет сделана на все время локдауна, введенного в стране с 29 апреля по 17 мая.

По словам эксперта из Антальи, некоторые объекты размещения упали в цене почти на 20 процентов. К примеру, проживание в отеле на 19 ночей обойдется в 1330 евро.

Также уточняется, что граждане и резиденты Турции, которые забронировали гостиницы после начала локдауна, вынуждены отменять или переносить свои путешествия, так как передвижения внутри страны для них запрещены.

Тем не менее, как разъяснили власти, эти ограничения никак не затронут вновь прибывающих иностранных туристов. «При наличии свежей печати в паспорте и ваучера они могут спокойно доехать и заселиться в отель», — говорится в статье.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая.

Кроме того: сообщалось, что

новые ограничения не коснутся иностранных туристов. Уточняется, что путешественникам из других стран не нужно соблюдать комендантский час, который будет действовать с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая.