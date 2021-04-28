В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из Турции и Танзании

Российские авиакомпании завершили вывоз российских туристов из Танзании, домой вернулись 4,1 тысячи россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.

Как рассказали в ведомстве, в период с 15 апреля, когда началась вывозная программа, из Танзании было вывезено 4,1 пассажиров. Таким образом, вывоз россиян из африканской страны завершен.

Кроме того, в Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из Турции. Так, семь российских авиакомпаний —Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight —завершили вывозную программу. В понедельник, 26 апреля, российские и турецкие авиакомпании выполнили шесть рейсов из Турции в Россию, перевезя 1,3 тысячи пассажиров, из них российские авиакомпании выполнили три рейса и перевезли 720 пассажиров.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточнялось, что полеты в Танзанию как чартерные, так и регулярные будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).