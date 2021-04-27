Хозяйка отеля в Турции назвала главные отличия россиян от иностранцев

Россиянка, временно проживающая в Анталье, узнала у местной хозяйки популярного отеля об особенностях, которые отличают русских туристов от иностранных. Своими открытиями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, российского туриста всегда выдает манера одеваться. Местным кажется, что женщины из России едут на отдых, собрав свои лучшие наряды в огромные чемоданы, а на завтрак наносят обильный макияж, в то время как европейки предпочитают удобную непримечательную одежду и полное отсутствие косметики.

Хозяйка добавила, что русские туристы даже на отдыхе не расстаются с телефоном, а иностранцы, наоборот, не привыкли много времени проводить в сети. Причина этому — дорогостоящая связь.

Как заметила владелица гостиницы, россияне придают большое значение уровню отдыха и количеству звезд в объекте размещения, при этом разбирается в особенностях классификации далеко не каждый отдыхающий. «Европейцы в этом отношении более практичны — они совсем не гонятся за показателями роскоши и цифрами», — уточнила турчанка.

В апреле россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане в аэропорту и опубликовала впечатления на платформе «Яндекс.Дзен». Она отказалась платить 28 долларов за быстрый ПЦР-тест и ждала очереди не дольше остальных.