Лишившаяся отпуска в Турции россиянка поехала отдыхать на Кипр и разочаровалась

Туристка из России, лишившаяся отпуска в Турции из-за приостановки авиасообщения, полетела отдыхать на Кипр и разочаровалась. Отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», его опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы, для нее альтернативой отмененного тура была поездка на Кубу или Кипр. В итоге она выбрала второй вариант и отправилась в Айя-Напу — путевка обошлась в 139 тысяч рублей на двоих, на треть дороже отпуска в Турции.

Девушка призналась, что не строила завышенных ожиданий от отпуска и тем не менее получила «странные» ощущения. Она оказалась практически одной из первых туристов, которые прилетели в страну после снятия ограничений — в городе были открыты только три отеля.

«Многие отели, рестораны, кафе и магазины закрыты. Ночные клубы и вовсе пока под запретом. Аттракционы и аквапарки на данный момент закрыты и планируют возобновить работу в мае», — рассказала туристка.

Самым большим недостатком автор посчитала стоимость отдыха — питание, экскурсии и магазины. Также ее расстроили «сумбур и неопределенность» с графиком работы различных заведений и очереди в аэропорту.

Однако в заключение девушка отметила, что поездка ей понравилась. Главным ее плюсом она назвала чистый и красивый пляж Нисси-Бич в шести минутах ходьбы от отеля. «Советую настраиваться на пляжный отдых с безмятежным созерцанием красот, а красота тут всюду», — резюмировала она.

Ранее в апреле изучившая Турцию россиянка назвала альтернативы местным курортам в России. Среди вариантов, куда поехать в отпуск в предстоящем сезоне, туристка назвала Сочи. Другая опция — заменить поездку в Стамбул путешествием в Казань. Кроме того, в качестве аналога Каппадокии россиянка предложила отправиться на Кавказские Минеральные Воды.