Раскрыт лучший план действий при потере путевки в Турцию

Российским туристам, потерявшим путевку в Турцию из-за ограничения авиасообщения, посоветовали перенести поездку на другие даты, а не пытаться вернуть деньги. Лучший план действий для попавших в такую ситуацию путешественников раскрыли эксперты туриндустрии, сообщает «Московский комсомолец».

Так, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, первым вариантом для тех, у кого отменился отпуск на популярном курорте, является перенос отдыха на более поздний срок — лето или осень.

При этом если туристам не нравится такая опция, то можно рассмотреть другие направления, однако за поездки в альтернативные страны, например, в ОАЭ или на Кубу, придется вносить доплату.

«Можно также найти и адекватную цену, например, на Кипр. Если в линейке туроператора есть внутренний туризм, то можно рассмотреть его», — уточнил спикер.

Его слова также поддержал глава «Турпомощи» Александр Осауленко, который настоятельно рекомендовал россиянам не пытаться вернуть потраченные средства, а отложить путешествие. «Во-первых, вы лишитесь возможности совершить путешествие, а во-вторых, в любом случае потеряете в денежном отношении, даже по суду», — заверил он.

Ранее в апреле российским туристам, которые летели транзитом через Турцию за рубеж и застряли там после ограничения авиасообщения, посоветовали самостоятельно планировать возвращение домой. Путешественникам, летевшим через Стамбул в другие страны, предложили отслеживать информацию у авиакомпаний.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).