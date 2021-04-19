Россиян предупредили о возможном закрытии Турции до конца лета

Турция может остаться закрытой для российских туристов на весь летний сезон. Об этом путешественников предупредили эксперты портала «Турпром».

Как считают специалисты, есть вероятность, что популярная пляжная страна может остаться недоступной для туристов и после 1 июня — официальной даты возобновления авиасообщения.

Так, многие турагентства обратили внимание на то, что авиакомпания S7 отменила все перелеты в Анталью и Стамбул вплоть до сентября, а соответствующие рейсы убрали из системы бронирования. По словам экспертов, такая «пропажа» рейсов неслучайна и может говорить о наличии сведений у S7 о намерении властей не возобновлять полеты в течение летних месяцев.

При этом специалисты уточнили, что ранее авиаперевозчик заявил о расширении полетной программы в Даламан и Анталью и анонсировал полеты в Бодрум.

12 апреля власти объявили об ограничениях на полеты между Россией и Турций из-за новой вспышки коронавируса. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.