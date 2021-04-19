Застрявшие в Египте россияне пожаловались на нехватку обратных билетов

Жители Петербурга, застрявшие на египетских курортах, пожаловались на нехватку обратных билетов с пересадкой в Турции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, российские туристы часами стоят в очереди в офис авиакомпании Turkish Airlines, чтобы купить билет из Стамбула на родину. При этом записываться на посещение нужно заранее — в листе ожидания около 300 человек.

Тем не менее, отмечается, что билеты на вывозные рейсы в Россию закончились. Единственные доступные варианты — лететь в мае через столицу Белоруссии, Минск.

«Горячая линия для туристов просто говорит, мол, ищите и покупайте авиабилеты, все летают, все прекрасно, но билетов за адекватную цену нет», — приводит слова петербуржца издание.

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

15 апреля застрявшие в Турции россияне описали цены на обратные рейсы словом «грабеж». Так, турист, пытающийся самостоятельно добраться до России через Стамбул, пожаловался на резкий скачок цен на стыковочные рейсы. При этом путешественник уточнил, что на ближайший месяц практически все билеты раскуплены.