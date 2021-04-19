Застрявшим за рубежом россиянам посоветовали самим планировать возвращение домой

Российским туристам, которые летели транзитом через Турцию за рубеж и застряли там после ограничения авиасообщения, посоветовали самостоятельно планировать возвращение домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.

В совместной памятке Минтранса и Росавиации говорится, что путешественникам, полетевшим отдыхать через Стамбул, необходимо отслеживать информацию от авиакомпании, у которой они приобретали билеты.

Россиянам объяснили, что перевозчики, осуществлявшие рейс на участке из Турции в Россию, не несут ответственность за транспортировку из другого государства в Турцию. «Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию», — уточняется в памятке.

Тем туристам, которые остались в Танзании, посоветовали обратиться в авиакомпанию, которая продала им билеты. Если они потеряли стыковку, то необходимо связаться с туроператором или перевозчиком, осуществляющим прямой рейс в Россию.

Кроме того, им порекомендовали подумать о вариантах возвращения домой через другие страны, например, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Германию.

Ранее в апреле жители Санкт-Петербурга, застрявшие на египетских курортах, пожаловались на нехватку обратных билетов с пересадкой из Турции в Россию. Российские туристы часами стоят в очереди в офис авиакомпании Turkish Airlines, чтобы купить билет из Турции на родину.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. Между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).