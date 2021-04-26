Названо условие возобновления чартерного авиасообщения с Египтом

Одним из условий возобновления чартерного авиасообщения с Египтом назвали соблюдение эпидемиологической безопасности на курортах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что для возобновления пассажирских перевозок с прибрежными городами Египта будет проведена подготовка объектов туристической инфраструктуры.

«Технических препятствий к возобновлению полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет. Авиакомпании готовятся к возобновлению чартерных программ, ведутся переговоры с туроператорами и аэропортами в регионах. В летнем расписании прорабатываются слоты», — говорится в статье.

Кроме того, для возобновления авиасообщения необходимо оценить эпидемиологические риски, поэтому в отелях Египта будет проведена отдельная экспертиза. По ее итогам отели получат сертификат безопасности здоровья. Также сообщается, что работники туротрасли принимающей страны пройдут вакцинацию.

В апреле россиянам пообещали сообщить о числе рейсов на курорты Египта. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом планирует сделать это во второй половине мая.