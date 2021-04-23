Россиянам пообещали сообщить о числе рейсов на курорты Египта в мае

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пообещал россиянам сообщить о числе рейсов на курорты Египта во второй половине мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города — Хургаду и Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении. Отмечается, что вопрос о количестве рейсов в эти города решится на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что во второй половине мая Египет откроется для российских туристов.

23 апреля президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Было принято решение о запуске авиасообщения между Россией и Египтом в полном объеме.