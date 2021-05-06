Путин рассказал о порядке открытия границ

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут наблюдать за ситуацией с коронавирусом за рубежом и на основании этого принимать решение об открытии границ. Об этом сообщает РИА Новости.

Туризм составляет значительную часть экономики многих стран, подчеркнул российский лидер, однако ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Особенно неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вызывает опасность на фоне открытия туристического сезона, отметил Путин.

«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», — сказал он.

Путин добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы граждане России могли свободно передвигаться и отдыхать за рубежом.

Ранее Россия возобновила регулярные рейсы в Эстонию спустя больше года после их отмены в период пандемии коронавируса. Также прямое авиасообщение было налажено с Венесуэлой. С Египтом Россия планирует возобновить авиасообщение в июне, а в любимую отечественными туристами Турцию рейсы могут восстановить после 1 августа, предположил портал «Турпром».

Из-за COVID-19 Россия полностью закрыла границы и приостановила международное авиасообщение в конце марта 2020 года. Исключение составили полеты по поручению правительства и рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы.