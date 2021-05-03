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Россиян попросили срочно покинуть одну страну

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Фото: Sujan Shrestha / globallookpress.com

Правительство Непала решило приостановить все международные авиаперелеты с 6 мая из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.

Правительство страны также приостановило внутреннее авиасообщение с 3 мая. Новиков обратился к россиянам с одной просьбой — перенести поездки в Непал, а также срочно покинуть страну тем, кто там сейчас находится.

«Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов», — сказал Новиков.

Он отметил, что сроки, на которые приостановлены полеты, пока не объявлены.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в гималайской стране начала резко ухудшаться в середине апреля. Если в 20-х числах количество заболевших в день составляло около полутора тысяч человек, то 2 мая этот показатель достиг уже семи тысяч. Ожидается, что правительство также объявит о дальнейших ограничениях. 29 апреля в Непале была введена двухнедельная самоизоляция.


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