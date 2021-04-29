Россиянам предложили полететь в закрытую пляжную страну вопреки ограничениям

Российским туристам начали продавать путевки в закрытую пляжную страну вопреки ограничениям на фоне пандемии коронавируса. Такая информация появилась на сайте туроператора «Библио-глобус».

Компания предлагает путешественникам полететь в Тунис, несмотря на отсутствие официального распоряжения об открытии границ с государством. Уточняется, что фирма продает билеты на чартерные рейсы, которыми россияне могут воспользоваться с 29 апреля по 14 октября.

Авиасообщение между Россией и Тунисом остается приостановленным из соображений безопасности. 27 апреля стало известно, что власти только рассматривают возможность запуска полетов в ряд государств на взаимной основе, среди которых есть и Тунис.

Ранее 6 апреля власти Туниса заявили о готовности принимать россиян, приезжающих в страну в составе туристических групп. Министр туризма Туниса Хабиб Аммар отметил, что для путешественников отменят требование об обязательной двухнедельной самоизоляции при условии наличия отрицательного ПЦР-теста.



