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Названы самые непривлекательные для путешествий страны

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Фото: Globallookpress.com

Самыми непривлекательными для путешествий странами туристы назвали те государства, в которых необходимы прохождение карантина после пересечения границы. Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Так, согласно полученным данным, 84 процента респондентов ни за что бы не поехали в страны, требующие самоизоляции. Среди них, например, Чили, Перу, Южная Корея, Таиланд, Польша, Тунис и другие.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 57 процентов опрошенных планируют отправиться в путешествие в течение ближайших двух месяцев, а 81 процент признались, что готовы на поездки только после вакцинации.

При этом 68 процентов туристов поделились, что качество их жизни ухудшилось из-за отсутствия возможности свободно перемещаться между странами. Так, например, 40 процентов рассказали, что невозможность улететь отдыхать негативно отразилась на их психологическом состоянии, а у трети респондентов из-за закрытых границ пострадал бизнес.

«Главный приоритет для всех на данный момент — это безопасность во время COVID-19. Но важно, чтобы мы наметили способ вновь открыть границы, управлять рисками и дать людям возможность жить своей жизнью», — подчеркнул генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

Ранее российские туристы признались в желании покинуть страну весной и отдохнуть на заграничных курортах. Так, согласно полученным данным, 85 процентов опрошенных уже начали рассматривать возможность провести весенний отпуск за пределами родины. 82 процента россиян уверены в открытии новых стран в марте.

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