Названы сроки возобновления полетов из России в Египет

Авиасообщение из России в Египет возобновится в июне. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в российской авиакомпании.

По его словам, в настоящее время завершилась техническая подготовка к первым полетам. До конца текущего месяца будут согласованы расписание, слоты, маршруты, договоренности с участниками туристического рынка и продажа билетов.

Источник указал, что Египет выполнил условия со своей стороны, среди них оснащение терминалов и подготовка персонала согласно требованиям российской авиационной безопасности (САБ). В аэропортах Египта за подготовкой вылетов российских авиакомпаний будут следить специалисты из российских аэропортов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что во второй половине мая Египет откроется для российских туристов.

23 апреля президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Было принято решение о запуске авиасообщения между Россией и Египтом в полном объеме.