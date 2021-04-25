Россия спустя год возобновила авиасообщение с Эстонией

Российская компания «Аэрофлот» возобновила регулярные рейсы в Эстонию спустя больше года после их отмены в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Таллинского аэропорта, передает РИА Новости.

Авиасообщение будет осуществляться еженедельно по воскресеньям. Первый самолет Sukhoi Superjet прибыл в Таллин 25 апреля и вылетел в Москву в 20:40, время в двух странах совпадает.

Как сообщило посольство Эстонии в России, все существующие ограничения по коронавирусу по-прежнему остаются в силе, действует запрет на туристические поездки.

В страну могут въехать только дипломаты и их семьи, сотрудники сферы пассажирских перевозок, лица, оказывающие жизненно важные услуги либо люди, чьи прямые родственники имеют гражданство или вид на жительство в Эстонии. Также пересечение границы возможно по специальному разрешению, которое выдается департаментом полиции или пограничной охраны.

Для въезда в Эстонию требуется до начала поездки заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья, прибывающие проходят десятидневный карантин либо могут сократить его, сдав два теста на коронавирус.

Ранее были названы возможные сроки возобновления авиасообщения России с Турцией. Портал «Турпром» предположил, что это может произойти после 1 августа. После улучшения эпидемиологической ситуации в стране необходимо будет выждать некоторое время, чтобы убедиться в том, что обстановка безопасная.