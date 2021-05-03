Россия возобновила прямое авиасообщение еще с одной страной — самолет из Москвы прибыл в Венесуэлу, совершив посадку в Каракасе. Об этом сообщил венесуэльский министр туризма Али Падрон в своем Twitter-аккаунте.

Согласно сообщению, первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва был совершен при соблюдении всех протоколов санитарной безопасности. На борту находились 90 пассажиров, в том числе инвесторы, журналисты и блогеры.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярные рейсы в Эстонию спустя больше года после их отмены в период пандемии коронавируса. Авиасообщение будет осуществляться еженедельно по воскресеньям. Как сообщило посольство Эстонии в России, все существующие ограничения по коронавирусу по-прежнему остаются в силе, действует запрет на туристические поездки.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта 2020 года. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.