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В России назвали примерные сроки открытия Египта

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в Египте Георгий Борисенко объявил, что надеется на возобновление авиарейсов между российскими городами и египетскими Шарм-эль-Шейхом и Хургадой в ближайшие месяцы. Такие примерные сроки он назвал на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Он рассказал, что аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха проделали большую работу по повышению мер безопасности, и теперь нужно, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для восстановления авиасообщения.

«Руководствуясь указаниями президентов России и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», — заявил Борисенко.

Он также отметил, что не стоит забывать о пандемии СOVID-19 и, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в арабской стране стабильна, может случиться непредвиденная вспышка, как это было в Индии.

Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пообещал россиянам сообщить о числе рейсов на курорты Египта во второй половине мая.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией.


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