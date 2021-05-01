Болгария назвала условия для въезда в страну россиянам

Болгария открыла границы для россиян, вакцинированных от коронавируса. Об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма страны Марияна Николова, пишет ТАСС.

В список одобренных препаратов в том числе войдет «Спутник V». Болгария открывает летний туристический сезон с 1 мая. Одним из условий, чтобы попасть в страну, назван документ о завершенной вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.

Глава Минтуризма отметила, что есть другие способы попасть в Болгарию. Например, можно показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, или антигенный тест, сделанным за 48 часов. Кроме того, попасть в европейскую страну могут те, кто переболел коронавирусом — тогда нужно предъявить положительный тест за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.

Консульские службы и визовые центры возобновят работу в России сразу после пасхальных праздников, то есть с 5 мая.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю количество поисковых запросов на билеты по направлению Россия — Болгария выросло на 150 процентов. Такой скачок возник после заявления властей о готовности принимать путешественников с 1 мая.