Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 мая

В России с 1 мая вступит в силу ряд изменений, среди которых — запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, изменение правил въезда в страну, льготы для детей сотрудников МВД и Росгвардии при поступлении в вузы и другие. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».

В конце апреля президент России Владимир Путин сделал все дни с 1 по 10 мая выходными. К тому же в некоторых регионах нерабочим объявили еще и 11 мая по случаю Радоницы.

Некоторые пенсионеры получат доплаты. Так, подавшим соответствующее заявление членам экипажей самолетов гражданской авиации и шахтерам произведут перерасчет дополнительной ежемесячной надбавки, которая положена им в связи с опасными и тяжелыми условиями труда. Кроме того, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат приуроченную к Дню Победы единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

За высадку детей-безбилетников из общественного транспорта начнут штрафовать кондукторов, контролеров и водителей.

Начиная с 1 мая для российских туристов открывается возможность полететь в Болгарию. Для этого нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или тест на антитела, сделанный за 48 часов до прибытия. Можно показать также сертификат о вакцинации или доказательство перенесенной болезни.

При этом, Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения на родину. Теперь всем прибывающим россиянам нужно дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус. Интервал между ними должен составлять от одних до пяти суток.

Ужесточение законодательства коснется и автомобилистов. С 1 мая с одной до пяти тысяч рублей вырос штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах.

При этом покупка и продажа подержанных автомобилей упростится. Соответствующий сервис заработает на государственном портале Госуслуг.

Кроме того, дети сотрудников МВД и Росгвардии смогут рассчитывать на преимущество при зачислении в ведомственные вузы.