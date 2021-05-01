Доллару предрекли обрушение из-за России

Читатели болгарского издания «Факти» предрекли доллару обрушение из-за планов России по сокращению использования американской валюты. Их слова передает РИА Новости.

Материалы по теме «Это была отличная сделка». Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает? «Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое

В частности, болгары отметили, что США держатся «за счет своих брендов и напечатанных долларов», а экономическая сила страны переориентирована на интеллектуальную собственность.

«Им больше нечем поддерживать доллар, санкции ничего не стоят», — отметил один из читателей.

Ранее сообщалось, что на фоне усиления санкционного давления со стороны США Россия начала постепенно отказываться от доллара. Как заметили в Bloomberg, доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил сокращение доли доллара в торговых операциях России. Он предположил, что эта тенденция будет нарастать во всем мире, как только «люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны-эмитента доллара».