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Доллару предрекли обрушение из-за России

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Фото: Thiago Prudencio / Globallookpress.com

Читатели болгарского издания «Факти» предрекли доллару обрушение из-за планов России по сокращению использования американской валюты. Их слова передает РИА Новости.

В частности, болгары отметили, что США держатся «за счет своих брендов и напечатанных долларов», а экономическая сила страны переориентирована на интеллектуальную собственность.

«Им больше нечем поддерживать доллар, санкции ничего не стоят», — отметил один из читателей.

Ранее сообщалось, что на фоне усиления санкционного давления со стороны США Россия начала постепенно отказываться от доллара. Как заметили в Bloomberg, доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил сокращение доли доллара в торговых операциях России. Он предположил, что эта тенденция будет нарастать во всем мире, как только «люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны-эмитента доллара».

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