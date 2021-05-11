Россия договорится о возобновлении авиасообщения с еще одной европейской страной

Греция и Россия договорятся о дате возобновления авиасообщения на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу греческого МИД.

Так, во вторник, 11 мая, сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев — провели видеоконференцию, по итогам которой и было сделано заявление.

По словам Варвициотиса, авиакомпании считают интерес российских граждан к поездкам на европейский курорт высоким в летний сезон, поэтому министры согласились связаться в ближайшее время для окончательного согласования даты начала полетов.

Согласно заявлению МИД, общее намерение ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а также согласовать дату возобновления авиасообщения между Россией и Грецией выразили обе стороны.

Также уточняется, что эпидемиологическая ситуация в Греции остается благополучной.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Также правительство заявило, что 14 мая ограничения по количеству въезжающих в Грецию туристов должны быть отменены.