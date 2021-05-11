Россиянам раскрыли сроки открытия популярных пляжных стран

Популярные пляжные страны, такие как Турция, Тунис и Греция откроются для россиян в конце лета или в начале осени. Такой прогноз предложил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По мнению Барзыкина, открытие новых направлений зависит от эпидемиологической обстановки, которая «меняется очень стремительно». Вице-президент считает, что наиболее вероятно возобновление авиасообщения России с Турцией, Тунисом и Грецией в конце лета или в начале осени.

Кроме того, Барзыкин отметил, что такие же сроки открытия прогнозируются и для европейских направлений, однако в настоящий момент нет ясности по назначению поездок, условиям приема и возвращения.

«Ряд стран уже заявили о возможности принять россиян — те же Болгария и Тунис. Италия определяет сроки, говорит, что летом будет готова. Но в то же время пока нет ни сообщений, ни формата приема», — приводит пример глава союза туриндустрии.

Ранее в мае россиянам дали советы по планированию отдыха в этом году. Туристам, захотевшим отправиться в отпуск за границу, порекомендовали ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на рекомендации Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.