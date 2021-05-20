Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты за границу

Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Грецию, Испанию и другие зарубежные направления. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного в среду, 19 мая, на сайте Росавиации.

Однако ожидаемого разрешения совершать полеты в Египет авиакомпании так и не получили. При этом уточняется, что выдача допуска не означает автоматическое возобновление рейсов за границу, а лишь подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полетов.

Также большое количество допусков выдано на рейсы в Болгарию, Германию и Тунис, и один — в Венесуэлу. Отправиться в путешествие можно будет не только из Москвы, но и из регионов.

Ранее в мае стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение было принято оперативным штабом с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах.