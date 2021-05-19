Названа новая дата возможного открытия Турции

Россиянам назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

Как отметил источник издания, знакомый с ходом переговоров двух делегаций в Москве, открытие границ состоится не раньше середины июня.

«Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты», — рассказал спикер.

Ранее стало известно, что российские специалисты прибудут в Турцию для оценки эпидемиологической обстановки с целью оценить перспективу возобновления туризма между странами. При этом даты поездки пока неизвестны.

15 апреля вступило в силу решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).