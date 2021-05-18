Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета

Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова заявила о том, что авиакомпания S7 Airlines отменяет рейсы в Турцию до конца лета. Об этом она сообщила РБК.

Представитель авиакомпании сообщила, что продажи авиабилетов возобновятся только после восстановления авиасообщения с Турцией в прежнем объеме. Она также подчеркнула, что такой сценарий возможен лишь при улучшении эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее 17 мая официальный представитель «Аэрофлота» сообщил о том, что авиакомпания убрала из продажи почти все билеты в Турцию в июне — остаются только разрешенные оперштабом два рейса в неделю в Стамбул. Уточнилось, что в случае принятия других решений правительства, перевозчик готов пересмотреть расписание и при необходимости нарастить количество полетов в страну.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что российские специалисты отправятся в Турцию, чтобы проверить эпидемиологическую обстановку на курортах и оценить перспективу возобновления авиасообщения со страной.