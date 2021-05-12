Германия упростит правила въезда для туристов

Германия ослабит ограничения для въезда путешественников в страну — вакцинированные или переболевшие COVID-19 туристы освобождаются от сдачи ПЦР-теста и карантина при пересечении границы. О новых упрощенных правилах пишет Der Spiegel.

С 13 мая правительство Германии разрешит туристам, переболевшим коронавирусной инфекцией или получившим прививку от инфекции, не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну, а также не соблюдать двухнедельную изоляцию.

Власти страны признают вакцины, одобренные европейским регулятором, — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российские препараты в эту категорию не входят.

Также от карантина освобождаются туристы, сдавшие тест на антитела сроком до 48 часов или имеющие ПЦР-тест сроком до 72 часов. Прохождение обязательной изоляции требуется только путешественникам, приехавшим из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее в мае россияне рассказали о желанных странах для путешествий. Так, 20 процентов опрошенных больше всего желают открытия Италии. Около 10 процентов надеются на возобновление путешествий в такую страну, как Таиланд, восемь процентов — в Испанию, пять процентов — во Францию.