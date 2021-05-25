Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами

Россия с 25 мая возобновила регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Решение было принято с учетом эпидобстановки в пяти странах. Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе: перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза. Помимо этого, самолеты будут летать по направлениям Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда по одному разу в неделю.

Кроме того, Россия с 25 мая увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток - Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) и Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Токио и Владивосток - Токио).

Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для россиян, вакцинированных от коронавируса. Посетить популярное пляжное направление отечественные путешественники смогут с 1 июня, когда возобновится авиасообщение между странами.

Без дополнительных документов можно поехать в Грузию. Уточняется, что для этого нужно заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронь жилья. Хорватия и Греция готовы принимать привитых отдыхающих без теста, а также тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь.