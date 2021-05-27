«Белавиа» отменила рейсы в несколько стран Европы и Калининград

«Белавиа» заявила об отмене рейсов в несколько стран Евросоюза и Калининград, маршрут в который также лежит через Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди государств, в которые авиакомпания прекратила полеты, оказались Польша, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Испания.

Ранее был представлен перечень стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В него вошли также Украина, Литва, (перевозчик AirBaltic), Латвия, Сингапур, Польша (LOT) и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.