Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в несколько европейских городов. С 29 мая по 30 июня перевозчик перестанет летать в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев из-за запрета авиавластей стран Европы и Украины на использование своего воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В объявлении отмечается, что из-за необходимости облета воздушного пространства ряда стран, рейсы в Стамбул будут выполняться по измененному расписанию.

Также перевозчик подчеркнул, что в настоящее время ведутся расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения рейсов.

С 29 мая Россия останется единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании.

До этого ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Так, правительство Украины распорядилось закрыть воздушное пространство для всех зарегистрированных в Белоруссии самолетов с полуночи 29 мая.

Также в список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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