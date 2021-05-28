Россия останется единственным направлением для полетов белорусских авиакомпаний

С субботы Россия останется единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

До этого ряд европейских государств запретили белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Так, правительство Украины распорядилось закрыть воздушное пространство для всех зарегистрированных в Белоруссии самолетов с полуночи 29 мая.

Также в список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.