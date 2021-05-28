Украина закроет небо для всех зарегистрированных в Белоруссии самолетов

Правительство Украины распорядилось закрыть воздушное пространство для всех зарегистрированных в Белоруссии самолетов с полуночи 29 мая. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на осведомленный источник.

Кабинет министров пока официально не озвучил причины такого решения, ответственность за организацию сопутствующих мероприятий оно возложило на Министерство инфраструктуры и государственную компанию «Украэрорух». В свою очередь украинским дипломатам поручено проинформировать об этом официальный Минск. Сроки действия запрета на доступ к небу пока не называются.

26 мая власти Украины приняли решение прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Киев выразил готовность предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг территории республики.