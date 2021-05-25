Украина назвала политику Белоруссии опасной для всего мира

Киев назвал политику Минска опасной для всего мира, передает «Интерфакс — Украина».

МИД прокомментировал информацию о том, что Белоруссия направила ноту протеста из-за решения Украины прекратить с ней авиасообщение. Спикер министерства Олег Николенко заявил, что инцидент с самолетом компании Ryanair и «коварный арест» создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей».

«Именно поэтому посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира», — подчеркнул Николенко.

Он назвал прекращение авиасообщения вынужденным, но необходимым. По словам представителя МИД, «деструктивная» политика белорусских властей лишает страну суверенитета «в пользу России».

Правительство Украины решило прекратить авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. Страна согласилась предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг Белоруссии.

23 мая лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича и его спутницу.