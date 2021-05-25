Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией

Правительство Украины приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, кабмин уже дал распоряжение Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и госпредприятию «Украэрорух» принять для этого необходимые меры. Государственная пограничная служба Украины также получила приказ прекратить оформление пассажиров следующих из Белоруссии или на ее территорию.
«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — отметил глава правительства.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Белоруссия, преследуя несогласных, сделала воздушное пространство опасным для своих и иностранных граждан. Он заверил, что ради подавления оппозиции Минск «не останавливается ни перед чем», а потому Киев будет вынужден ограничить полеты в республику.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, после сообщений о минировании, поступивших от белорусских диспетчеров, совершил экстренную посадку в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.
Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине журналиста обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.