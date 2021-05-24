На Украине призвали прервать дипломатические отношения с Белоруссией

Депутаты Верховной рады Украины призвали прервать дипломатические контакты с Белоруссией, пока ее президентом является Александр Лукашенко. С таким предложением выступили члены межфракционного парламентского объединения (МФО) «За демократическую Беларусь», сообщает «Интерфакс — Украина».

На фоне инцидента с захватом самолета Ryanair и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича украинские парламентарии предложили признать минский режим «представляющим угрозу международной безопасности». Также в Раде призвали временно прервать дипломатические контакты с республикой, за исключением вопросов о беженцах и политзаключенных.

«Межфракционное объединение Верховной Рады Украины "За демократическую Беларусь" призывает <...> на время, пока власть в [республике] Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко», — цитирует агентство заявление МФО.

Среди прочего парламентарии требуют прекратить импорт электроэнергии из Белоруссии, прервать авиасообщение с республикой и запретить полеты над восточноевропейской страной. Также депутаты призвали подготовить пакет санкций в отношении государственных деятелей Белоруссии, включая президента страны. Самого Лукашенко на официальном уровне предлагается впредь называть «самопровозглашенным президентом Беларуси».

Члены МФО призвали международные сообщества других стран «поддержать жесткую реакцию в отношении режима Александра Лукашенко». Поскольку только таким образом можно добиться освобождения Романа Протасевича и других политзаключенных, говорится в заявлении.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

В Европарламенте назвали инцидент с самолетом компании Ryanair «актом государственного терроризма» и заявили, что европейским государствам необходимо предпринять «решительные действия» и дать «ясный ответ» в отношении Белоруссии, поскольку Минск «посягает на существующие международные правила».